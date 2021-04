Der VfL begann am Samstag (03.04.2021) im sonnenduchfluteten Stadion an der Castroper Straße enorm druckvoll. Trainer Thomas Reis hatte ja angekündigt, den fehlenden Rhythmus des Gegners ausnutzen zu wollen und gleich aufs Tempo zu drücken. Und so standen die erstmals nach vier Wochen Coronapause wieder aktiven Kieler vom Anpfiff an in der Defensive.