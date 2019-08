Die zweiten 45 Minuten hatten es dann in sich. Die Bielefelder bewiesen vor allem bei ihrem zweiten Treffer durch Klos echte Zielstrebigkeit im Angriffsspiel. Der VfL reagierte wütend und drängte auf eigene Tore. Der Elfmeter für die Bochumer nach Foul von Voglsammer an Tom Weilandt war zumindest leicht umstritten, aber vertretbar. Angetrieben vom Anschlusstreffer und den Fans gingen die Gastgeber dank zweier starker Aktionen von Ganvoula, der ein Tor erzielte und das andere mustergültig vorbereite, sogar ihrerseits in Führung. In der Nachspielzeit verlängerte Losilla eine Flanke vor dem einschussbereiten Klos dann zum letztendlich verdienten Resultat ins eigene Tor.

Am Freitag nach der Pokalpause (16.08.2019) ist Bochum zu Gast beim Hamburger SV, Bielefeld trifft einen Tag später auf Erzgebirge Aue.