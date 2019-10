Spielmacher Daniel Didavi war mit Wadenproblemen in der neunten Minute ausgewechselt worden. "Er hat vermutlich einen Muskelfaserriss, hoffentlich nichts Schlimmeres" , sagte Walter.

Stuttgarts Sportchef Sven Mislintat gab am Sportschau-Mikrofon zu: "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, waren in der ersten Halbzeit nicht wach und nicht scharf genug. Normalerweise ist das nicht die Mentalität unserer Truppe, etwas zu leicht zu nehmen. Das tut ein bisschen weh, weil wir uns zuvor so eine gute Position erarbeitet hatten."

Kyereh sieht Rot

Die Hessen verlassen durch ihren zweiten Saisonsieg zumindest vorerst das Tabellenende - und das, obwohl der eingewechselte Daniel Kofi Kyereh (77.) nach heftigem Foulspiel an Stuttgarts Pascal Stenzel Rot gesehen hatte. Aber auch das half dem VfB nicht.

Stuttgart spielte über weite Strecken desolat. Zwar hatte die Mannschaft von Trainer Tim Walter fast permanent den Ball, wusste damit aber kaum etwas anzufangen. Dazu kam enormes Pech bei insgesamt vier Aluminiumtreffern, und in der Defensive unterliefen den unkonzentrierten Gastgebern teils schwere Patzer.

Stuttgart jetzt gegen Kiel

Die Stuttgarter haben nach der Länderspielpause gleich das nächste Heimspiel und begrüßen am Sonntag (20.10.19) Holstein Kiel. Wehen Wiesbaden empfängt tags zuvor den 1. FC Heidenheim.

