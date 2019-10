Den Treffer des Tages für Kiel erzielte am Sonntag (20.10.2019) Jae-Sung Lee per Kopf in der 55. Minute. Kurz zuvor musste Stuttgarts Routinier Holger Badstuber nach einem Foul im Mittelfeld mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz (53.). Stuttgart kasiserte nach dem 1:2 vor der Länderspielpause gegen den SV Wehen-Wiesbaden damit seine zweite Niederlage nacheinander und bleibt mit 20 Punkten vorerst Zweiter.

"Es lag wieder an uns selbst. Wir hatten vor allem in der ersten Halbzeit unsere Chancen und haben den Ball einfach nicht über die Linie gebracht" , sagte Stuttgarts Philipp Förster im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk. Holstein Kiel, das zum zweiten Mal in Folge auswärts drei Punkte holte, verließ mit jetzt elf Zählern als 14. erst einmal die Abstiegszone. "Wir haben mit allen Mann gut gegen den Ball gearbeitet. Das spiegelt das Ergebnis auch wieder" , meinte Kiels Dominik Schmidt gegenüber dem ARD-Hörfunk.

VfB-Dominanz ohne viele Chancen

Favorit Stuttgart dominierte die Partie in der heimischen Arena zunächst. Über Ballbesitz hatten die Schwaben die größeren Spielanteile und durch einen Schuss von Philipp Förster die erste Chance (12. Minute). Doch Holstein-Torwart Ionannis Gelios lenkte den Versuch aus 16 Metern noch an den Pfosten. Auch bei der größten Möglichkeit des VfB war Gelios zur Stelle, als er per Fußballabwehr einen Schuss von Nicolas Gonzalez aus dem Strafraum parierte (45.).