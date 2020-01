Kempf trifft im Nachsetzen

Die Führung fiel dann im Anschluss an einen Eckball. Daniel Didavi fand im zweiten Flankenversuch Kempf im Zentrum. Den Kopfball aus kurzer Distanz konnte Müller noch parieren. Doch Kempf blieb in der Situation und drückte den Ball zum 1:0 über die Linie. Die zuvor vier Spiele ungeschlagenen Heidenheimer wurden erst in der zweiten Halbzeit mutiger und brachten den VfB dann auch in Verlegenheit.

Aber mehr als ein Schussversuch von Marc Schnatterer (63.) sprang nicht heraus. Dafür schlug Stuttgart zu. Zunächst zählte ein Treffer von Philipp Förster nicht (66.). Dafür war dann aber Gonzalez zur Stelle und köpfte eine Flanke von links aus knapp zehn Metern zu seinem 6. Saisontor ein. Zum Abschluss hatte auch noch Gomez seinen Auftritt: Kurz nach seiner Einwechslung verwertete der Ex-Nationalspieler ein Zuspiel von Förster zum 3:0 (86.).

Stuttgart nach St. Paul, Heidenheim gegen Dresden

Am 20. Spieltag geht es für den VfB Stuttgart zum kriselnden FC St. Pauli (Samstag, 13 Uhr). Der 1. FC Heidenheim empfängt am Tag darauf Schlusslicht Dynamo Dresden (13.30 Uhr).