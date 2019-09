Die Mannschaft von Trainer Tim Walter besiegte am Samstag (21.09.19) die SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 (1:0) und gewann damit auch sein viertes Heimspiel in dieser Saison. Daniel Didavi (2. Minute) und Philipp Förster (82.) sorgten für den Erfolg der Gastgeber, die die Tabelle zumindest bis zum Spiel des Hamburger SV am Sonntag mit zwei Punkten Vorsprung vor Arminia Bielefeld anführen.

Die Fürther hätten aufgrund einer engagierten Leistung jedoch lange ein Remis verdient gehabt. Denn nach der frühen Führung durch Didavi, der den Ball nach Vorlage von Silas Wamangituka aus kurzer Distanz über die Linie gedrückt hatte, wurde der VfB immer schwächer.

Pech mit dem Aluminium

Fürths Tobias Mohr (29./57.) und der eingewechselte Marvin Stefaniak (90.+1) scheiterten mit Distanzschüssen am Aluminium. Allerdings kamen auch die Stuttgarter dank ihrer individuellen Klasse immer wieder zu Gelegenheiten, insgesamt aber wirkte der Auftritt des Absteigers fahrig und ideenlos. Erst Förster sorgte kurz vor Schluss für die Erlösung.

Der VfB Stuttgart tritt am Freitag (27.09.19, 18.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld an. Greuther Fürth empfängt zwei Tage später das Team von Dynamo Dresden.