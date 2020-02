Durch das 3:0 (2:0) gegen Erzgebirge Aue zog der VfB nach Punkten mit Arminia Bielefeld gleich und bleibt auf Rang drei der Tabelle. Aue verpasste zunächst den Anschluss nach oben und bleibt zunächst auf Platz sechs.

Aue nur zu Beginn stark

Aue lieferte eine starke Anfangsphase, dann übernahm der Favorit das Kommando. In der 34. Minute ging Stuttgart in Führung: Gonzalo Castros Ecke von bugsierte Nathan Phillips per Kopf vor die Füße von Daniel Didavi, der nur noch einschieben musste. In der 42. Minute traf Didavi ein zweites Mal, als er am Ende eines Stuttgarter Konters an den Ball kam.