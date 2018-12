Hinterseer trifft den Pfosten

Vor 20.728 Zuschauern an der Alten Försterei bestimmten die Gäste den ersten Abschnitt, betrieben aggressives Pressing und zwangen Union zu einigen Ballverlusten. Die beste Chance vor der Pause gehörte dann auch den Bochumern, Lukas Hinterseer traf den Pfosten (18.). Erst der durchaus strittige Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul von Routinier Tim Hoogland an Polter brachte Union richtig ins Spiel.

Union tritt zum Rückrundenauftakt am Sonntag kommender Woche (23.12.2018, 13:30 Uhr) bei Erzgebirge Aue an, bereits am Freitag gastieren die Bochumer beim 1. FC Köln (18:30 Uhr).