Union Berlin - MSV Duisburg 2:2 (1:0)

Der MSV Duisburg punktet zum ersten Mal

Der MSV Duisburg hat in der zweiten Liga zum ersten Mal ins gegnerische Tor getroffen und damit auch gepunktet. Beim 2:2 bei Union Berlin am Freitag (14.09.2018) zeigten die "Zebras" vor allem in der ersten Hälfte und am Ende eine ansprechende Leistung.