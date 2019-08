SV Sandhausen - VfL Osnabrück 0:1

Osnabrück feiert den ersten Saisonsieg

Der VfL Osnabrück ist in der 2. Liga angekommen. Der Aufsteiger siegte am zweiten Spieltag am Freitagabend (02.08.2019) beim SV Sandhausen mit 1:0 (0:0) und holte somit die ersten Punkte der Saison.