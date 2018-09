Die Berliner kamen am Sonntag (2.9.) nach einer risikoarmen Vorstellung beim SV Sandhausen zu einem leistungsgerechten 0:0. Vor 5.517 Zuschauern hatten die zuvor noch punktlosen Sandhäuser insgesamt die besseren Torchancen, kurz vor Ende vergab jedoch Unions Grischa Prömel die große Möglichkeit zum Auswärtssieg. Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden aus vier Spielen liegt der Hauptstadtclub vorerst auf dem Relegationsrang drei.

Sandhausens Markus Karl betonte im Interview mit dem SWR das Positive. "Wir waren die bessere Mannschaft. Union hat zwei Minimalchancen gehabt durch kleine Fehler von uns. Wir stehen zweimal alleine vorm Tor und machen ihn nicht rein."

Sandhausen fehlt Klasse im Abschluss

Union wurde von Beginn an seiner Favoritenrolle nicht gerecht. Das Team von Trainer Urs Fischer konnte im Gegensatz zum 4:1 gegen den FC St. Pauli in der Vorwoche sein Offensivspiel nur selten aufziehen. Stürmer Sebastian Andersson verzog in der 31. Minute mit dem Außenrist knapp am rechten Pfosten vorbei und ließ damit die einzige größere Möglichkeit der Gäste in der ersten Halbzeit aus.