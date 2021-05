Janik Bachmann (5. Minute) und Kevin Behrens (42.) bringen dem SV Sandhausen im Abstiegsduell mit Jahn Regensburg drei Punkte ein. Doch zum sicheren Klassenerhalt reicht es weder für die Sieger noch für Jahn Regensburg, da Osnabrück den HSV schlägt.

Regensburg drückt, doch Sandhausen trifft

Dabei hätte die Konferenz für den SV Sandhausen schon nicht besser starten können: Nachdem die Kickers in Braunschweig in Führung gegangen waren, nutzte der SVS gleich den ersten Freistoß (5.). Nach Getummel vor dem Strafraum landete der Ball vor dem Fuß von dem aufgerückten Zhirov, dessen Flanke Bachmann erreicht. Der 25-Jährige nickte gegen die Laufrichtung von Meyer sicher ins rechte Eck.

Es folgten weitere gute Chancen auf beiden Seiten in einer Partie, die überraschend offen begann. Doch nach der guten ersten Viertelstunde geriet der Tabellenfünfzehnte mehr und mehr unter Druck. Die Sandhäuser wurden tief in die Defensive gedrückt, bis ein Konter kurz vor der Pause die Erlösung brachte. Kevin Behrens erhöhte mit seinem zwölften Saisontor in der 42. Minute auf 2:0.

Zweite Hälfte ohne Tore

In der zweiten Hälfte folgten keine Tore mehr, nur noch gelbe Karten - und Chancen für die Gastgeber. Die Sandhäuser schnupperten am 3:0, konnten aber keine der Großchancen mehr verwandeln.

Für den SV Sandhausen geht es am nächsten Sonntag gegen den VfL Bochum und für Jahn Regensburg gegen den FC St. Pauli noch um den sicheren Klassenerhalt.