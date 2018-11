Dem Spiel am Freitag (09.111.2018) war von Beginn an anzumerken, dass es beiden Teams vor allem um eines ging: nicht zu verlieren. Und so lag das Augenmerk vor allem auf der Defensive.

5.534 Zuschauer sahen also ein typisches Kellerduell mit wenig Höhepunkten und Torraumszenen. Immerhin verließ Sandhausen mit dem Remis vorübergehend die Abstiegsränge. Der Ex-Bundesligist holte den achten Punkt im fünften Spiel mit Trainer Torsten Lieberknecht und rückte auf Platz 16 vor.

Sandhausen etwas angriffslustiger

Der Revierklub ging von Beginn an mutiger zu Werke, konnte sich aber kaum Chancen gegen die aufmerksame SVS-Defensive erspielen. Das Team von Uwe Koschinat lauerte vor allem auf Kontermöglichkeiten, doch es mangelte an Ideen und Tempo im Spiel nach vorn.

Nach der Pause griffen die Hausherren ein wenig früher an, und prompt kam der SV Sandhausen auch zu einigen Chancen. Höhepunkt war ein Lattenknaller von Korbinian Vollmann (74. Minute). Duisburg blieb seiner vorsichtigen Taktik bis zum Ende treu.

Mit jeweils zehn Punkten bleiben beide Teams im unteren Teil der Tabelle.

Sandhausen tritt nach der Länderspielpause am Samstg (24.11.2018) bei Holstein Kiel an, schon einen Tag zuvor reist Duisburg erneut - und zwar zu Arminia Bielefeld.