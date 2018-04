In Sandhausen trennten sich die beiden abstiegsgefährdeten Teams am Freitag (06.04.2018) mit 0:0.

Die Partie begann rasant: Schon nach 30 Sekunden prüfte Levent Aycicek Sandhausens Torwart Marcel Schuhen mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, doch der kratzte den Ball von der Linie. Nach einer Viertelstunde verzog Fürths Top-Torjäger Khaled Narey freistehend im Strafraum.

Viele Ballverluste auf beiden Seiten