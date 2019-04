Mit einem 1:1 (1:0) am Samstag (06.04.2019) gegen den SC Paderborn hat es der SV Sandhausen den Vorsprung auf Platz 16 nicht ausbauen können. Paderborn konnte durch einen späten Handelfmeter zwar eine Niederlage verhindern, verpasste aber den zwischenzeitlichen Sprung auf Platz drei.

Die Führung für die Gastgeber erzielte Tim Kister bereits nach 17 Minuten. Bei einer Ecke von links stieg Sandhausens Verteidiger am höchsten und traf aus knapp zehn Metern per Kopf zum 1:0. Die eigentlich offensivstarken Paderborner kamen in Halbzeit zwei stärker auf.

Doch SVS-Schlussmann Marcel Schuhen war immer wieder zur Stelle. So scheiterte Sven Michel frei vor Schuhen (63.). Wenig später entschärfte der Torwart der Gastgeber einen Kopfball von Babacar Gueye aus kurzer Distanz (71.).

Dramatik in der Schlussphase

Doch in der Schlussphase kamen die Gäste doch noch zum Ausgleich. Dem eingewechselten Karim Guédé sprang im Strafraum der Ball an den Arm. Schiedsrichter Patrick Alt entschied auf Elfmeter und verwies Guédé mit Gelb-Rot vom Platz (90.+3). Paderborns Philipp Klement zeigte sich danach eiskalt vom Punkt und traf noch zum 1:1 (90.+4).

Sandhausen empfängt am 29. Spieltag Dynamo Dresden zum Kellerduell (13.04.2019, 13 Uhr). Der SC Paderborn spielt ebenfalls am Sonntag im NRW-Duell zu Hause gegen den MSV Duisburg.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 06.04.2019, 18 Uhr