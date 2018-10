SV Darmstadt 98 - SpVgg Greuther Fürth 2:0

Fürth kassiert in Darmstadt zweite Saisonniederlage

Die SpVgg Greuther Fürth musste nach zuletzt vier ungeschlagenen Spielen in Serie in der 2. Bundesliga die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Die "Lilien" feierten hingegen den ersten Erfolg nach sechs sieglosen Partien in Folge.