Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg 3:3

Wildes Spiel zwischen Darmstadt und Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat den Anschluss an die Spitzengruppe in der 2. Liga verpasst - bei Darmstadt 98 gab es in einem wilden Spiel nur ein Unentschieden.