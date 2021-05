Darmstadt nun bei Holstein Kiel

Auch wenn es für Darmstadt um nichts mehr geht in der laufenden Saison, so müssen die "Lilien" am letzten Spieltag noch eins ihrer beachtetsten Spiel der gesamten Saison absolvieren. Am Sonntag (23.05.21, 15.30 Uhr) sind die Hessen zu Gast bei Holstein Kiel, das mit einem Sieg den direkten Aufstieg in die erste Bundesliga perfekt machen könnte. Heidenheim kann die Saison locker ausklingen lassen, der 1. FC HDH empfängt im baden-württembergischen Duell den Karlsruher SC.