Der VfL Bochum hat bei der angestrebten Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach elf Jahren Zweitklassigkeit eine riesige Chance vertan. Der Spitzenreiter konnte die überwiegenden Patzer der Konkurrenz am Wochenende nicht nutzen und kassierte am Montag beim SV Darmstadt 98 eine 1:3 (0:0)-Niederlage.

Die Tore für die Südhessen erzielten Christian Clemens (79. Minute) und Serdar Dursun mit einem Doppelpack in der Schlussphase (81./ 86.). Für den VfL hatte Robert Tesche (73.) erst kurz davor mit seinem vierten Treffer in den vergangenen drei Spielen das Führungstor erzielt.