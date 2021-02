Darmstadt ohne Durchschlagskraft

Fünf Tage nach dem 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg, der ersten KSC-Niederlage in 2021, mangelte es den Gästen aus Karlsruhe zu Beginn an Tempo und Ideen. Die zielstrebigeren Darmstädter entwickelten deutlich mehr Torgefahr. Doch das Team von Trainer Markus Anfang belohnte sich nicht, es haperte an der Durchschlagskraft. Serdar Dursun (21.) scheiterte wie auch Tobias Kempe (30.) mit seinem Freistoß an Karlsruhes Keeper Marius Gersbeck.

Nach dem Seitenwechsel ging der KSC sichtlich entschlossener zu Werke. Der Südkoreaner Choi belohnte sein Team nach Doppelpass mit Marvin Wanitzek mit einem präzise gezirkelten Flachschuss von der Strafraumgrenze ins lange Eck und dem Treffer des Abends.

KSC jetzt gegen St. Pauli, Darmstadt in Paderborn

Am kommenden Samstag hat der KSC im heimischen Wildpark gegen den FC St. Pauli die Chance, noch näher an die Aufstiegsplätze heranzurücken. Darmstadt tritt bereits am Freitagabend in Paderborn an.