VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 3:1

Gomez trifft regulär und Stuttgart verschärft Nürnbergs Krise

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Liga trotz Führung gegen den VfB Stuttgart auch das achte Spiel in Serie nicht gewonnen. Der FCN unterlag in Stuttgart im Montagsspiel (09.12.2019) des 16. Spieltags mit 1:3 (1:0) und bleibt tief im Tabellenkeller.