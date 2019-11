Kempf mit grobem Foulspiel

In der Schlussphase (87.) sah Stuttgarts Kapitän Marc Oliver Kempf wegen groben Foulspiels noch die Rote Karte. In Unterzahl sorgte Hamadi Al Ghaddioui (90.+3) für den Endstand. Der VfB Stuttgart muss am kommenden Spieltag beim SV Sandhausen ran, der Karlsruher SC erwartet dann Jahn Regensburg.