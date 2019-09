Die Mannschaft von Trainer Tim Walter setzte sich am 5. Spieltag 2:1 (1:1) gegen den VfL Bochum durch und liegt mit elf Punkten hinter Hamburg (13) auf dem zweiten Platz.

Bochum weiter sieglos

Die noch sieglosen Bochumer, die sich in der vergangenen Woche von Trainer Robin Dutt getrennt hatten, hängen mit zwei Punkten im Tabellenkeller auf Rang 17 fest. Daniel Didavi (19.), der Marc Oliver Kempf (muskuläre Probleme) als Kapitän vertrat, brachte die Platzherren vor 48.624 Zuschauern in Führung. Silvere Ganvoula (40.) glich vor der Pause aus.

Nach dem Seitenwechsel traf Nicolas Gonzalez (48.) für den VfB. Stuttgart begann sehr druckvoll, ohne sich zunächst nennenswerte Chancen zu erspielen. Den verdienten Führungstreffer bereitete Phillipp Klement mit einem sehenswerten langen Pass aus dem Mittelfeld vor.

Gräfe wieder an der Pfeife

Schiedsrichter Manuel Gräfe, der nach einer Rippen-OP und einem verspätet bestandenem Fitnesstest wieder auf dem Platz stand, gab den Treffer nach einem kurzen Check in Köln.

Im ersten Spiel unter Interimscoach Heiko Butscher zeigte Bochum eine gute Reaktion und kam zu Chancen. Auch, weil der VfB mitunter haarsträubend verteidigte. Ganvoula (23.) und Jordi Osei-Tutu (33.) scheiterten jeweils freistehend an VfB-Schlussmann Gregor Kobel, Klement (26.) vergab zwischendurch die beste Chance der Schwaben auf den zweiten Treffer.

Ganvoula gleicht zwischenzeitlich aus

So belohnte Ganvoula die Leistungssteigerung der Westfalen mit einem Flachschuss nach einer Ecke. In der Pause bewies Walter ein gutes Händchen, brachte Gonzalez für Hamadi Al Ghaddioui. Der eingewechselte Argentinier ließ VfL-Keeper Manuel Riemann mit einem Schlenzer in den Winkel keine Chance. Ganvoula (80.) ließ die Riesengelegenheit zum Ausgleich ungenutzt.

Der VfB muss nach der Länderspielpause am Samstag (14.09.19) beim SSV Jahn Regensburg antreten. Die Bochumer treten tags darauf gegen Dynamo Dresden an.

red/sid/dpa | Stand: 02.09.2019, 22:15