Würzburg harmlos

Die Würzburger blieben über die komplette Spielzeit offensiv harmlos. Auch ein Dreifach-Wechsel in der Halbzeitpause sorgte nicht für Belebung im Spiel des Tabellenletzten. Am Ende stand nicht ein Schuss auf den Kasten von St. Paulis Keeper Dejan Stojanović in der Statistik.

St. Pauli jetzt bei der Fortuna

Die Würzburger haben am kommenden Dienstag die nächste Gelegenheit, im Heimspiel gegen Darmstadt eine mögliche Aufholjagd einzuleiten. St. Pauli tritt am Mittwoch bei Fortuna Düsseldorf an - eine Partie, die auf einmal zum Verfolgerduell geworden ist.