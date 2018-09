Ben Zolinski brachte die Ostwestfalen in Führung (32.), nur fünf Minuten später markierte Dimitrios Diamantakos den Ausgleich (37.). Höhepunkte in der zweiten Hälfte waren die Gelb-Rote Karte für Babacar Gueye (86.) und das späte Siegtor für St. Pauli durch Richard Neudecker (90.+2).

Bis zum Platzverweis Paderborn stärker

Die Paderborner waren dabei bis zu Gueyes Ampelkarte das überlegene Team mit den besseren Chancen gewesen, aber Pauli-Schlussmann Robin Himmelmann verhinderte mehrfach einen Treffer der Ostwestfalen. In Überzahl waren die Hamburger dann eiskalt und trafen nach einer Energieleistung von Neudecker zum Sieg.

Die Hamburger haben nun 13 Punkte und sich in die Spitzengruppe der zweiten Tabellennachbarn gearbeitet. Paderborn hat 9 Zähler.

Auf den FC St. Pauli kommt am Wochenende ein absolutes Highlight zu. Am Sonntag (30.09.) steht das Stadtderby gegen den HSV auf dem Programm. Der SC Paderborn empfängt bereits am Samstag Erzgebirge Aue.