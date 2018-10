Im zweiten Durchgang nahm die Begegnung richtig Fahrt auf. Zunächst hatte St. Pauli Glück, als David Kinsombi den Ball an die Latte setzte (51.), auf der Gegenseite traf Richard Neudecker (56.) das Außennetz.

Führung eher ein Zufallsprodukt

Die Kieler Führung fiel dagegen beinahe zufällig: Eine Flanke segelte an Freund und Feind vorbei, der zuletzt auch in der deutschen U21 erfolgreiche Serra musste nur noch den Kopf hinhalten. Allagui (88.) traf die Latte. Für St. Pauli endete mit der Pleite eine Serie von fünf Begegnungen ohne Niederlagen. Kiel stoppte dagegen nach nur einem Sieg aus sechs Spielen seinen Abwärtstrend.

St. Pauli schaut sich unter der Woche die zweite Pokalrunde von draußen an, in der Liga geht es dann am Sonntag bei Arminia Bielefeld weiter. Bei Holstein Kiel steht am Mittwoch das Zweitrunden-Spiel gegen den SC Freiburg auf dem Plan, dann folgt am Samstag in der Liga die Partie gegen den FC Ingolstadt.