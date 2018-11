Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski kam gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (10.11.2018) nur zu einem 1:1 (0:0). St. Pauli ist mit 23 Punkten auf Rang drei hinter dem 1. FC Köln zurückgefallen. Die formstarken Heidenheimer stehen bei 20 Zählern und sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Mit einem Sieg wären die Gäste sogar an den Kiezkickern vorbeigezogen.

St. Pauli überlegen, aber nicht gefährlich

Heidenheims Kapitän Marc Schnatterer (52. Minute) hatte die Gäste mit seiner neunten Torbeteiligung im neunten Spiel in Führung gebracht. Joker Henk Veerman (61.) glich auf Vorlage von Marvin Knoll mit seinem vierten Saisontor für die Gastgeber aus. Alleine in den ersten 45 Minuten holte St. Pauli zehn Ecken heraus, ohne dabei jedoch gefährlich zu werden. Vor 29.546 Zuschauern hatten die Gastgeber deutlich mehr Ballbesitz, blieben aber in einer temporeichen Partie bis zur Pause ohne zwingende Torchancen. Schnatterer (45.) vergab die beste Gelegenheit der Gäste vor der Pause.