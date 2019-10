Mäßiges Niveau

Die Platzherren begannen zwar stürmisch, doch im weiteren Verlauf fehlte es ihnen an zwingenden Möglichkeiten. Deutlich mehr Spielanteile brachten nicht zugleich Torchancen. Die Darmstädter hatten den Angriff der Hausherren im Griff und setzten auf Konter. Das an Höhepunkten arme Spiel änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nicht. Die Hessen hatten eine vielversprechende Aktion, doch Mathias Honsak verstolperte bei einem Konter die Führung (49.).

Auf der Gegenseite freute sich Waldemar Sobota über ein vermeintliches Tor (63.), doch der Schiedsrichter erkannte zu Recht auf Abseits. Nachdem Darmstadt die überraschende Führung gelungen war, fanden die weder zielstrebigen noch ideenreichen Hamburger keine Antwort mehr.

Darmstadt jetzt gegen Aue

Für St. Pauli geht es am Sonntag (27.10.2019) beim 1. FC Heidenheim weiter. Darmstadt 98 empfängt bereits zwei Tage vorher den FC Erzgebirge Aue.

Ausschnitte in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 19.10.19, ab 18 Uhr