Regensburg vor Pokal-Highlight gegen Werder

In der kommenden Woche steht für Regensburg ein absolutes Highlight an - im DFB-Pokal trifft der Jahn auf Werder Bremen (Dienstag, 18.30 Uhr, live im Audiostream und Live-Ticker bei sportschau.de). In der Liga muss Regensburg dann wieder am Sonntag ran - und zwar beim VfL Osnbabrück. Der SC Paderborn empfängt am Freitag den SV Darmstadt 98.