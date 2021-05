Jann George (14. Minute), Andreas Albers (44.) und Sebastian Stolze (64.) sorgten für die Tore am Sonntag (23.05.2021). Bei St. Pauli musste Daniel Buballa in der 82. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

"Immer wenn es wirklich drauf ankommt, wenn es ganz eng werden kann, nehmen die Jung ihre Herzen in die Hand und rufen alles ab, was sie haben", sagte Regenburgs Trainer Mersad Selimbegovic. "Hut ab, denn es lag schon eine Last auf unseren Schultern."