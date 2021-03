Am Montag könnte Holstein Kiel mit einem Sieg beim Hamburger SV nach Zählern wieder gleich ziehen.

Traumtor von Losilla

Bochum ging am Samstag (06.03.2021) durch einen sehenswerten Schlenzer von Anthony Losilla in den Winkel früh in Führung (7. Minute). Mit seinem ersten Profitor glich Anton Stach für die Gastgeber aus (18.), VfL-Keeper Manuel Riemann reagierte bei dem Aufsetzer ins kurze Eck überhaupt nicht.