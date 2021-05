Die SpVgg Greuther Fürth hat in einem dramatischen Zweitliga-Saisonfinale ihren zweiten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nach 2012 erzwungen. In Unterzahl besiegte das Team von Trainer Stefan Leitl am Sonntag (23.05.2021) mit großer Moral und Kraftanstrengung Fortuna Düsseldorf mit 3:2 (0:1) und verdrängte am letzten Spieltag mit 64 Punkten Holstein Kiel noch von Platz zwei.

"Die Jungs haben heute wieder ein Spiel gezeigt - dafür gibt gibt es keine Worte", sagte Fürths Trainer Stefan Leitl nach der Partie. "In so einem wichtigen Spiel in Unterzahl zwei Rückstände aufzuholen, zu gewinnen und aufzusteigen - sie haben es mehr als verdient!"

Rote Karte für Anton Stach zur Unzeit

Der letzte Spieltag hatte zunächst gänzlich gegen die Franken begonnen: Die direkten Aufstiegskonkurrenten führten früh, während Kristoffer Peterson den Fürther Aufstiegsambitionen in der 26. Minute einen herben Dämpfer verpasste.

Kurz vor der Pause kam es noch dicker: Mittelfeldspieler Anton Stach stieg Appelkamp mit offener Sohle auf den Fuß. Schiedsrichter Harm Osmers kontrollierte die Szene in der Review Area und entschied auf Platzverweis.