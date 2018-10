SCP bleibt oben dran

In der Tabelle bleibt der SCP mit 17 Punkten nahe dran an den Aufstiegsrängen. Sandhausen schwebt dagegen mit neun Punkten weiterhin in Abstiegsgefahr.

Paderborn muss am nächsten Spieltag in Duisburg antreten (03.11.2018), schon einen Tag zuvor muss Sandhausen erneut auswärts in Dresden ran.