Die Badener kamen beim Erstliga-Absteiger am Freitag (19.03.2021) dank großer Moral kurz vor Abpfiff zwar noch zu einem 2:2 (1:0), das Führungstrio VfL Bochum, Hamburger SV und Greuther Fürth kann sich im weiteren Verlauf des 26. Spieltags allerdings deutlich absetzen.

Eichner sieht einen gewonnenen Punkt

"Respekt, dass wir nach dem verschossenen Elfmeter weitergemacht und uns belohnt haben" , sagte Karlsruhes Robin Bormuth bei "Sky", "aber nach der Halbzeit kriegst du ein Dreckstor und dann gleich das nächste."

Rang drei ist für die Mannschaft von Trainer Christian Eichner derzeit vier Zähler entfernt, dennoch sprach der Ex-Profi von einem "unter dem Strich gewonnenen Punkt" . Paderborn rangiert sieben Punkte hinter dem KSC im Mittelfeld.

Traumstart dank Hofmann

Der frühere Paderborner Philipp Hofmann (2. Minute) bescherte dem KSC an alter Wirkungsstätte einen Traumstart, Dennis Srbeny (53.) und Chris Führich (69.) drehten die Partie nach dem Seitenwechsel. Hofmann vergab in der 88. Minute bei einem Foulelfmeter die Chance zum Ausgleich. Paderborns Linksverteidiger Jamilu Collins sah Gelb-Rot (90.) wegen Zeitspiels, in der zweiten Minute der Nachspielzeit traf schließlich Babacar Gueye doch noch zum 2:2.

Nach fünf Auswärtssiegen in Folge ging Karlsruhe das Spiel mit enormem Selbstbewusstsein an. Den Fernschuss von Marvin Wanitzek in der 2. Minute konnte SCP-Schlussmann Leopold Zingerle noch abwehren. Bei der anschließenden Ecke fand Philipp Heise punktgenau den Kopf von Hofmann, der das 17. Saisontor des KSC nach einem Standard erzielte.

Paderborn nach der Pause total dominant

Die Gäste blieben klar überlegen, nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild aber komplett, die von Steffen Baumgart trainierten Hausherren schnürten den KSC förmlich ein.

Die zweite für Freitagabend angesetzte Partie zwischen dem Tabellenvierten Holstein Kiel und Hannover 96 konnte nicht stattfinden, weil sich beide Mannschaften in Quarantäne befinden.

Der SCP tritt nun am Ostersonntag (04.04.2021) nach der Länderspielpause beim 1. FC Nürnberg an. Karlsruhe ist tags zuvor gegen den VfL Osnabrück gefordert.