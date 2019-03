St. Pauli legte am heimischen Millerntor los wie die Feuerwehr. Alleine Angreifer Alex Meier hatte in der Anfangsphase zwei beste Möglichkeiten.

Der anfangs völlig überforderte MSV Duisburg kam dann aber besser in die Partie und konnte diese nach einer Viertelstunde ausgeglichen gestalten. Gefährlich wurden die Zebras aber nicht, und St. Pauli zog sich zurück, so dass die Teams torlos in die Pause gingen.

Duisburg nur noch hinten

In der zweiten Hälfte drängte St. Pauli dann auf den Sieg. Der MSV Duisburg legte den Fokus nur noch auf die Verteidigung. Doch alles Bemühen nutzte nichts - St. Pauli blieb auch im dritten Spiel in Folge ohne eigenes Tor.

Die Hamburger haben nun 44 Punkte auf dem Konto, kommen in Sachen direkter Aufstieg aber nicht von der Stelle. Auch Duisburg machte im Abstiegskampf kaum Boden gut. Trotz des Punktgewinns verharren die Zebras mit 22 Zählern auf einem Platz, der am Ende direkt in die 3. Liga führt.

Für St. Pauli steht in der nächsten Woche ein Nord-Derby an - die Hamburger sind am Samstag (6.4.) zu Gast bei Holstein Kiel. Der MSV Duisburg empfängt zeitgleich den FC Ingolstadt zu einem direkten Abstiegsduell.