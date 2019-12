SV Sandhausen - VfB Stuttgart 2:1

Sandhausen schockt den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat in Sandhausen seine fünfte Saisonpleite in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Die Gastgeber legten den Grundstein für den Erfolg gegen den Aufstiegsfavoriten gleich in der Anfangsphase - und mischen ihrerseits jetzt auch oben mit. Mario Gomez wurden drei Treffer wegen Abseits nicht anerkannt.