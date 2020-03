Das Hamburger Team von Trainer Jos Luhukay kam nach zuletzt zwei Siegen zu einem 2:2 (1:1) im Hardtwald. Viktor Gyökeres (28.) und Dimitrios Diamantakos (78.) trafen für St. Pauli. Kevin Behrens (45., Foulelfmeter) und Robin Scheu (63.) waren für Sandhausen, das nun sechs Spiele auf einen Sieg wartet, erfolgreich.

Vor 9.872 Zuschauer begannen die Gastgeber brandgefährlich. Aziz Bouhaddouz hätte die Sandhäuser bereits nach wenigen Sekunden in Führung bringen können, doch sein Volleyschuss ging knapp am Tor vorbei. Der SVS bestimmte weiter das Tempo, die Führung erzielte aber St. Pauli: Nach einem schönen Konter traf Gyökeres. Kurz vor der Pause fiel aber noch der Ausgleich. Nach einem Foul von Matthew Penney an Dennis Diekmeier verwandelte Behrens den Strafstoß sicher.

Diamantakos gleicht zum Endstand aus

Nach der Pause blieb das Spiel eng, Scheu traf dann per Fernschuss. Sandhausen war weiter das bessere Team, doch die Gäste kamen nach einer beherzten Einzelleistung von Diamantakos noch zum Ausgleich.

Der FC St. Pauli spielt nun am Sonntag (15.03.20) gegen den 1. FC Nürnberg, die Sandhäuser treten einen Tag vorher beim FC Erzgebirge Aue an.