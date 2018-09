SV Sandhausen - 1. FC Magdeburg 0:1

Magdeburg feiert in Sandhausen ersten Saisonsieg

Christian Beck hat dem 1. FC Magdeburg im achten Anlauf den ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga beschert. Per Kopf erzielte der Mittelstürmer am Sonntag (30.09.18) in der 73. Minute eines ansonsten langweiligen Spiels ohne große Höhepunkte beim SV Sandhausen den Treffer zum etwas glücklichen 1:0 (0:0).