Das Team von Trainer Alexander Nouri startete schon schwach in die so wichtige Partie - Andrew Wooten brachte Sandhausen per Foulelfmeter in Führung (7.).

Eine Reaktion des FC Ingolstadt blieb aus. Die Bayern hatten so gut wie keine Torgelegenheit. Auch in Sachen Engagement ließen die Ingolstädter viel vermissen.

Ingolstadt macht es Sandhausen leicht

Und dann schenkten sie dem SVS auch noch das zweite Tor. Torhüter Philipp Heerwagen trat den eigenen Mann um, danach war das Gehäuse leer, so dass Denis Linsmayer die Kugel nur noch über die Linie spitzeln brauchte (66.).

In der Schlussphase traf dann Fabian Schleusner gleich zweimal. Zunächst verwertete er eine Freistoßflanke per Kopf (78.). Dann profitierte er von einer Slapstick-Einlage in der FCI-Abwehr, als sich zwei Verteidiger über den Haufen rannten und Schleusner plötzlich ganz alleine vor dem Tor war (86.).

Nächstes Kellerduell vor der Brust

Ingolstadt bleibt nach der Niederlage bei fünf Punkten stehen, der SV Sandhausen kommt auf immerhin acht Zähler. Dennoch steckt auch der SVS noch unten drin.

Am nächsten Spieltag ist Sandhausen zu Gast beim SC Paderborn. Der FC Ingolstadt empfängt mit dem MSV Duisburg einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller.