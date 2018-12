SV Sandhausen - FC Heidenheim 1:2

Arne Feick (39.) und Denis Thomalla (45.+1) trafen für den FCH bei seinem Lieblingsgegner - Heidenheim hat nur eins von 17 Pflichtspielen gehen Sandhausen verloren. Philipp Förster (8.) war für die Mannschaft des neuen SVS-Trainers Uwe Koschinat erfolgreich. Der Coach durfte bisher nur bei seinem Einstand Mitte Oktober einen Sieg feiern.

Sehenswerter Treffer von Förster

Vor 4.778 Zuschauern gehörte dem SVS, der Ende Oktober in der 2. Rundes des DFB-Pokals in Heidenheim gescheitert war (0:3), die erste halbe Stunde. Das Tor Försters aus der Distanz war äußerst sehenswert. In den letzten Minuten der ersten Hälfte drehten die Gäste dann mächtig auf, das Chaos in der Defensive der Kurpfälzer nutzten die Heidenheimer eiskalt.

Nach dem Seitenwechsel passierte zunächst nicht viel. Sandhausen war zwar bemüht, Torchancen blieben aber Mangelware. Heidenheim machte kaum noch etwas nach vorne, geriet in der Defensive aber nur selten in Gefahr. Dann Ball überließ der FCH den Gastgebern, die damit aber nicht allzu viel anfangen konnten.

Der SV Sandhausen reist am kommenden Sonntag nach Bielefeld (09.12.2018), für Heidenheim steht einen Tag vorher ein Heimspiel gegen den MSV Duisburg auf dem Programm.

red/dpa/sid | Stand: 02.12.2018, 15:20