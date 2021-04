Die Hamburger, bei denen Bakery Jatta nach einem Kopftreffer früh ausgewechselt werden mussten, liefen nur hinterher. SVS -Stürmer Daniel Keita-Ruel (5./36.) hatte gleich zwei gute Gelegenheiten für die Gastgeber, auch bei einem Flugkopfball von Julius Biada (44.) fehlte nicht viel. Zur Pause standen 11:2 Torschüsse auf dem Statistikbogen.

Ein Eigentor von Stephan Ambrosius (46.) brachte Sandhausen in Führung. Ambrosius' Rettungsversuch per Kopf landete nach einer Flanke der Gastgeber im eigenen Tor. Kurz darauf war der agile Keita-Ruel zur Stelle und erhöhte für Sandhausen (52.). Manuel Wintzheimers (76.) Anschluss kam für den HSV zu spät.

Aus der Quarantäne zum Sieg: Sandhausen schöpft Hoffnung

Sandhausen holte dagegen wichtige Punkte im Abstiegskampf. Als Tabellen-16. ist das rettende Ufer mit noch zwei Nachholspielen in petto in Sichtweite. Erst am Montag wurde das Team nach mehreren Coronavirus-Infektionen im Team aus einer Quarantäne entlassen, konnte zuvor nur auf Spinning-Rädern trainieren.