Die Fürther kamen zum Auftakt des letzten Spieltags im Jahr 2018 vor 4.478 Zuschauern in Sandhausen nicht über ein 0:0 hinaus und blieben zum vierten Mal in Folge ohne eigenen Treffer. Die seit neun Spielen sieglosen Sandhäuser kletterten zumindest bis Samstag auf Platz 15 - doch das Remis hilft auch dem SVS nicht weiter.

Kaum Höhepunkte, viel Kampf

Fürth, das zuletzt drei Niederlagen mit 0:11 Toren kassiert hatte, begann am Freitag (21.12.2018) zwar engagiert und setzte bereits in der dritten Minuten mit einem Pfostentreffer von Fabian Reese das erste Ausrufezeichen. Danach zogen sich die Franken allerdings zu häufig zurück und verlegten sich auf Konter, Sandhausen hatte ein Plus an Chancen, zwingend war davon aber kaum eine.