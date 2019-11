Einen schönen Angriffszug über Green und Havard Nielsen vollendete Hrgota mit einem Flachschuss zur erneuten Fürther Führung. Behrens konnten die Gäste aber zu keinem Zeitpunkt stoppen: Eine Ecke köpfte der SVS-Angreifer ins Tor. Dann kam das große Finale mit Bouhaddouz.

Im Anschluss an die Länderspielpause kann Sandhausen sich weiter in der oberen Tabellenhälfte festsetzen, am Samstag (23.11.2019) geht es nach Bielefeld. Fürth erwartet am Sonntag den 1. FC Nürnberg zum Derby.