Dem FCN gelang nach dem 2:0 im Hinspiel und einem 0:3-Rückstand im Rückspiel doch noch das wichtige Auswärtstor, das am Ende den Klassenerhalt für die Franken bedeutete. Der Drittliga-Vierte Ingolstadt war schon nur dank eines Last-Minute-Tores der Würzburger Kickers am direkten Aufstieg gescheitert und muss nun den nächsten herben Rückschlag hinnehmen.

Stefan Kutschke (53. Minute) erzielte die Führung für Ingolstadt, Tobias Schröck (61.) egalisierte kurz darauf das Hinspielergebnis. Robin Krauße stellte schließlich wiederum nur wenige Minuten später auf 3:0 (65.). In der allerletzten Minute der Nachspielzeit gelang Fabian Schleusener dann doch noch das 1:3 (90.+5).

Ereignisarme erste Hälfte

In der eher ereignisarmen ersten Halbzeit deutete noch nicht allzu viel darauf hin, dass der Drittligist den Nürnbergern nach dem 0:2 im ersten Aufeinandertreffen ernsthaft würde gefährden können. Zwar zielte Krauße nach einer guten Freistoßvariante nur minimal am rechten oberen Winkel vorbei (27.) doch aus dem Spiel heraus gelang den Schanzern wenig. Nürnberg hatte mehr Ballbesitz, spielte in den eigenen Reihen viel Zeit von der Uhr und setzte punktuell kleine Nadelstiche.

Drei Freistöße - drei Treffer

Nach der Pause deutete sich wenige Minuten lang das gleiche Bild an, doch dann drehte sich die Begegnung komplett. Und es waren die viel beschworenen Standardsituationen: Kutschke staubte nach einem Freistoß von Marcel Gaus, den Christian Mathenia etwas unglücklich gegen einen Mitspieler abwehrte, aus kurzer Distanz ab. Dieser Treffer bewirkte sichtbar einiges bei beiden Mannschaften: Nürnberg agierte nun fahrig, Ingolstadt machte plötzlich Alarm.

Keine zehn Minuten nach dem 1:0 brachte Gaus den nächsten Freistoß hoch in den Strafraum, wo Schröck ohne Gegenspieler keine Mühe hatte, den Ball einzunicken. Die Hereingabe vor dem 3:0 kam beinahe folgerichtig erneut von Gaus: Diesmal war sie eher scharf getreten, Krauße verlängerte am kurzen Pfosten ebenfalls ungedeckt ins lange Eck. In diesem Moment war der FCI Zweit-, der Club nur noch Drittligist.

Nürnberg probiert alles

Nürnbergs Interimstrainer Michael Wiesinger brachte in der Folge nach und nach all seine verbliebenen Offensivoptionen und tatsächlich kam der FCN, der ja weiterhin nur einen Treffer brauchte, nun wieder etwas mehr auf. Der eingewechselte Michael Frey zielte bei einem Drehschuss nach 86 Minuten nur knapp links unten vorbei. Auch alle weiteren Bemühungen blieben irgendwo an den sichtlich müden, aber aufopferungsvoll verteidigenden Schanzern hängen.

Nach insgesamt 95 Minuten mit dem allerletzten Angriff traf Schleusener nach einem hohen Ball schließlich zum 1:3, das aufgrund der Auswärtstor-Regel den Klassenerhalt bedeutete. Die Ingolstädter waren fassungslos und wütend, hatten in der Entstehung ein Foul an Nico Antonitsch gesehen. Doch alle Proteste halfen nichts. Am Ende jubelten die Franken.