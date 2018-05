Im Hinspiel hatten sich beide Teams torlos getrennt. Damit scheiterte im zehnten Versuch seit der Wiedereinführung der Relegation erst zum dritten Mal der jeweilige Drittligist. Aue schaffte das Happy End nach turbulenten Wochen mit dem nicht anerkannten Treffer im Duell im Platz 16 am letzten Spieltag gegen den SV Darmstadt 98.

Erzgebirge Aue von Beginn an druckvoll und offensiv

Von Beginn an war nichts mehr von den verhaltenen Auftritten vom torlosen Hinspiel zu sehen - und das vor allem dank der Gastgeber vor ausverkaufter Kulisse. In der neunten Minute versuchte es Bertram zum ersten Mal, ein Freistoß aus 16 Metern strich am Tor vorbei. In der 24. Minute wurde Bertrams Versuch aus kurzer Distanz in letzter Sekunde von Karlsruhes Kapitän David Pisot geblockt.