2. Bundesliga

Als alles auf ein torloses Remis zur Pause hindeutete, legte Prömel überlegt von der rechten Seite in den Jahn-Strafraum, wo Polter am kurzen Pfosten einschieben konnte. Doch Regensburg hatte noch vor dem Seitenwechsel eine Antwort: George schlenzte die Kugel wunderschön von der linken Seite rechts oben in den Winkel.

Berlins Tor zählte nicht

Nach der Pause dauerte es in einer relativ ausgeglichenen Partie etwas, bis es wieder eine große Chance zu sehen gab: Polter köpfte knapp über der Grasnarbe (71.), doch Regensburgs Torwart Philipp Pentke reagierte hervorragend. Nach dem Platzverweis trafen die Berliner in Unterzahl sogar nochmal ins Tor, doch Stegemann gab den Treffer in der 85. Minute wegen einer hauchdünnen Abseitsposition nicht.