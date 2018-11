St. Pauli, das in den jüngsten fünf Auswärtspartien immerhin zu elf Punkten gekommen war, konnte das Spiel nach dem Wechsel nur kurz etwas offener gestalten, stand ansonsten meist unter Druck. Marco Grüttner (57.) verfehlte jedoch in aussichtsreicher Position das Ziel. Zudem traf Hamadi Al Ghaddioui (71.) völlig freistehend den Ball nicht richtig und vergab so die große Ausgleichschance. Auf der anderen Seite hätte Veerman (82.) bei einem der selten Konter alles klarmachen können.

Jahn Regensburg muss am nächsten Spieltag beim FC Erzgebirge Aue ran, der FC St. Pauli bekommt es dann daheim mit Dynamo Dresden zu tun.