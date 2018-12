Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang feierte mit dem 3:1 (2:0) bei Jahn Regensburg den vierten Sieg in Folge und liegt als Tabellenzweiter weiterhin nur einen Punkt hinter dem HSV. Für Regensburg war es die erste Niederlage nach zuvor zehn ungeschlagenen Spielen.

"Tore zum richtigen Zeitpunkt"

"Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Man hat gesehen, dass es schwierig ist, hier zu gewinnen. Regensburg hat alles nach vorne geworfen" , sagte Anfang.

"Das war das schwerste Spiel seit Wochen. Es war bis zum Ende ein harter Kampf. Wir mussten viele hohe Bälle verteidigen gegen die Ochsen da vorne drin" , sagte Kölns Torwart Timo Horn.

20. Saisontor vom Kölner Mittelstürmer

Top-Torjäger Simon Terodde (11.) brachte die Gäste mit seinem 20. Saisontreffer nach einem Konter in Führung. Dominick Drexler (41.) erhöhte per Volleyabnahme auf 2:0. In einer spektakulären Phase nach dem Seitenwechsel gelang Sargis Adamyan (54.) der Anschlusstreffer, ehe Augenblicke später erneut Drexler (55.) mit seinem dritten Saisontor traf.