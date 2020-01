Bei zeitweise heftigem Schneefall verlor Hannover am Dienstagabend (28.01.20) mit 0:1 (0:1) bei Jahn Regensburg. Das entscheidende Tor schoss Max Besuschkow in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Foulelfmeter (45.+6). Waldemar Anton hatte zuvor den Regensburger Jann George im Strafraum gefoult.

"Wir hatten uns einiges vorgenommen" , sagte Jahn Regensburgs Trainer Mersa Selimbegovic im Interview mit dem ARD-Hörfunk. "Es war ein verdienter Sieg."