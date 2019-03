Marco Caligiuri (71. Minute) und der eingewechselte David Raum (90.+5) erzielten die Treffer für die Franken, die nun mit einem komfortablen Neun-Punkte-Polster auf den Relegationsrang in die Länderspielpause gehen. Regensburg bleibt im absolut gesicherten Mittelfeld. musste neben einer etwas umstrittenen Gelb-roten Karte für Markus Palionis (67.) auch einen verschossenen Handelfmeter von Andreas Geipl (83.) hinnehmen und erwischte einen gebrauchten Tag.

Jahn erst stärker, dann kommt Fürth auf

In der Anfangsphase wirkte der Jahn druckvoller und hatte einige passable Chancen. Erst nach einer knappen halben Stunde fanden die Gäste, die erstmals seit einem Monat wieder gewannen, besser in die Begegnung. Trotz vieler intensiver Zweikämpfe und viel Tempo ging es torlos in die Halbzeitpause. So richtig zwingend agierte bis dahin keiner.